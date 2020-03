Fedez contro un hater su Instagram: "Sono senza parole, ma quanto fai schifo?"

Di Marco Salaris giovedì 26 marzo 2020

"Si è scaricato le foto di mio figlio". Cosa ha fatto mandare il rapper su tutte le furie

Usando un eufemismo, Fedez si è ritrovato un'antipatica sorpresa sui social da parte di un hater che ha pubblicato due foto del piccolo Leone Lucia Ferragni sui suoi social con un discutibile post su una pagina facebook che recita così: "Questa notte il covid-19 si è portato via mio figlio Leone di 2 anni e mezzo...Non è vero che solo gli anziani malati muoiono!!!! State a casa".

Immediata è arrivata la reazione del popolare artista che non solo ha ripubblicato sulle stories del suo profilo instagram (seguito da quasi 10 milioni di followers, ndr) il post con il nome della persona che lo ha pubblicato seguito da un primo: "Sono senza parole. Ma quanto fai schifo?".

Fedez ha pure proseguito la replica con dei video:



Una persona che fa dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare attenzioni che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus.

In una terza Instagram story che segue, Fedez menziona in bella vista il profilo della persona in questione con un sarcastico "Congratulazioni" ed un più chiaro...:



Eccoti! Complimenti, hai vinto. Cog***ne del giorno. Bravo.