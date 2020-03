Grande Fratello Vip 2020, Aristide piange per il padre scomparso (video)

Di Ivan Buratti giovedì 26 marzo 2020

Grande Fratello Vip 2020, che cos'è successo nelle scorse ore all'interno della casa più spiata di Italia? Ecco il video e il riassunto del daytime del Grande Fratello Vip 2020, andato in onda giovedì 26 marzo 2020.

Nell'ormai consueta puntata del daytime del giovedì, in onda dopo la diretta del mercoledì sera, vengono ripercorsi i momenti salienti della puntata. Ad aprire l'appuntamento è stato l'abbandono di Adriana Volpe, costretta a ritirarsi dal gioco a causa della perdita del suocero, venuto a mancare perché colpito da Coronavirus. La showgirl ha inviato un messaggio di vicinanza ai suoi ex-coinquilini, dimostrando di essere stata la protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il videomessaggio, trasmesso nuovamente durante la diretta, ha scosso e fatto piangere quasi tutti i concorrenti.

Al centro della puntata di ieri sera anche Antonella Elia, che è riuscita a salvarsi nella sfida al televoto con Fernanda Lessa. La showgirl si è liberata di alcuni fantasmi parlando con Alfonso Signorini, rivelando di voler essere migliore di quanto appare, ma di non riuscirci. Dopo aver espresso vergogna per la sua aggressività, Antonella Elia è rientrata in casa tra gli applausi degli altri coinquilini.

Anche Aristide, per la prima volta dall'inizio dell'esperienza nella casa del Grande Fratello (e con un posto in finale prenotato), ha avuto modo di sbottonarsi e di parlare della propria storia. Da poco ha perso il padre a cui era molto legato, rimanendo a fianco dei fratelli e della mamma, che gli ha registrato un videomessaggio molto commovente. Riuscirà a sposarsi per esaudire i desideri della donna, che lo sogna con una moglie da più di 35 anni?

I concorrenti a scontrarsi al televoto della prossima settimana sono Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese ed Antonio Zequila. L'attore campano è stato tirato dentro al televoto dalla coppia, che nella catena di salvataggio non sono stati scelti dai loro compagni di gioco. Tremenda la reazione di Zequila, che accusa Patrick di essere stato il fautore della nomination: "È un giocatore, non è sincero". Chi avrà la meglio e la peggio?