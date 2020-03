Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: "Ho avuto broncopolmonite". Selvaggia Lucarelli: "Fate tamponi a tutti i concorrenti"

Fernanda Lessa, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip ieri sera, ha confessato di aver "fatto due periodi di malattia, uno con la broncopolmonite, uno con i miei denti". Parole che hanno allarmato Selvaggia Lucarelli, che da settimane sta seguendo in maniera molto attiva l'emergenza coronavirus. La giornalista su Instagram ha definito "inquietante" il silenzio di Mediaset, che non fornisce chiarimenti sulla situazione sanitaria riguardante i concorrenti che da gennaio sono rinchiusi nella Casa di Cinecittà.

La Lucarelli ieri aveva pubblicato sul sito Tpi un'intervista a Valeria Marini, la quale si era mostrata confusa al momento di ricostruire quando e perché si fosse sottoposta al tampone, come da lei stessa annunciato qualche tempo fa:

Trovo molto inquietante che @qui_mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio.