Coronavirus, Giuliana De Sio dimessa dall'ospedale: "Sto guarendo"

Di Giulio Pasqui giovedì 26 marzo 2020

Giuliana De Sio sta guarendo dal Coronavirus. Ecco le sue parole.

Giuliana De Sio sta guardando dal Coronavirus. Anche l'attrice nelle settimane scorse ha contratto il virus Covid-19. Dopo un lungo ricovero all'ospedale Spallanzani di Roma, è stata dimessa ed è tornata a casa, dove tutt'ora è in isolamento. "Ho contratto il virus con annessa polmonite in tournèe a meta febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita", aveva scritto sui social nelle settimana scorse.

Ora è attraverso i suoi canali social che Giuliana De Sio ha aggiornato i suoi followers sul suo stato salute:



"Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo", ha scritto.

Pochi giorni prima attraverso Instagram aveva raccontato: "Le tv mi chiedono di affacciarmi per un saluto, ma ora mi fa paura. Mi sento ancora affaticata. Spero di tornare più forte di prima. Come sto? L'ho superata, ora devo solo superarla mentalmente. Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così. Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa".