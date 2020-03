Il principe Filippo è morto? La fake news circola da settimane

Di Giorgia Iovane giovedì 26 marzo 2020

Il Principe Filippo di Edimburgo, 98 anni, è con la Regina a Windsor: le voci che lo vogliono morto sono bufale, dice Buckingham Palace.

Il principe Filippo è morto ma la Regina Elisabetta II nega perché il Coronavirus non permetterebbe la celebrazione dei solenni funerali di Stato: questa è una delle tante news che circola da giorni su tabloid e social sulla salute di Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II e padre dell'erede al trono Carlo d'Inghilterra. Ma se Carlo è davvero risultato positivo al Coronavirus (ma è in buone condizioni di salute, fa sapere la Casa reale) ed è in isolamento nel castello di Balmoral in Scozia, il principe consorte non avrebbe nessun problema di salute legato al COVID-19 e starebbe seguendo le indicazioni del Governo inglese stando rigorosamente a casa.

Della morte del Principe Filippo si parla da tempo: già la settimana scorsa il Daily Record faceva riferimento a rumors circolati giorni prima, con tanto di smentita da Buckingham Palace. Ieri anche l'Express contestava i 'crazy rumors' sulla salute di Filippo dando la parola a uno storico corrispondende della ABC che riporta fonti interne della Corona nel confermare l'ottimo stato di salute del principe consorte.

Certo è che il principe Filippo di Edumburgo ha 98 anni e che poco prima di Natale era stato ricoverato qualche giorno in ospedale per controlli e interventi programmati. Vista l'età, Filippo si è ormai ritirato dagli impegni ufficiali e al momento starebbe nel Castello di Windsor con la moglie Elisabetta II.