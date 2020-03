Grande Fratello Vip, Valeria Marini: "Antonella Elia mi ha denigrato, sua tattica è fare la vittima"

Valeria Marini non ha dubbi: "Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti". Il riferimento è alle tensioni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip con Antonella Elia. La showgirl, eliminata nella puntata di mercoledì scorso, ha espresso il suo punto di vista in un'intervista concessa al settimanale Chi:

Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco. E non l’ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso.