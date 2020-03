Grande Fratello Vip 4: i lividi di Fernanda Lessa dopo la lite con Antonella Elia (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

Fernanda Lessa mostra i lividi dopo la lite con Antonella Elia

La lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, ieri notte, ha ristabilito nuovi equilibri nella casa del 'Grande Fratello Vip 4'. La deejay brasiliana, subito dopo la colluttazione, ha mostrato ai compagni d'avventura i lividi sul braccio. Nei video, pubblicati su Twitter, invece, si assiste alla sfuriata della Elia che avrebbe pronunciato una vera e propria macumba a cui Fernanda ha risposto con 'Vade retro Satana' e segno della croce:

Che schifo augurare il male ad altri con tutto quello che succede fuori ancora volete @GrandeFratello proteggere un soggetto del genere ma punitela mette le mani addosso lascia lividi poi Signorini fa interviste e dice che non ha cocchi siete vergognoso #GFvip https://t.co/hfBFKqtBj9 — Bianconera (@Bianconera1897) March 25, 2020

Stamattina, anche il marito della Lessa, Luca Zocchi, attraverso il proprio account Instagram, ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda difendendo, a spada tratta, la moglie:

Zocchi: "Stasera nuova puntata, si rischia un po' ma in realtà a logica delle cose non dovresti rischiare perché, per regolamento, la Elia dovrebbe essere sbattuta fuori... se tutto non è truccato. Bene, giusto... Finalmente che schifo, ieri notte, se fossi stato in te l'avrei tirato una testata. Sei stata brava per come hai gestito la situazione. Per tutto... sei stata più che brava, precisa. Non pensavo ti saresti trattenuta. Sono fiero di te, amore mio.. veramente. Ti amo piccola mia e ti auguro ancora buona fortuna per stasera".