Grande Fratello Vip 4: la lite furiosa tra Sossio Aruta e Antonio Zequila (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

Il pesante faccia a faccia tra Sossio Aruta e Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip 4

Dopo la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, Sossio Aruta e Antonio Zequila sono intervenuti nella discussione per prendere le parti delle duellanti. Il calciatore ha confermato le tesi della showgirl (ovvero che la deejay brasiliana le ha sottratto, a sua insaputa, tre pacchi di biscotti dall'armadio) scatenando il putiferio:

Sossio: "Ho visto che è entrata in camera e ha preso i biscotti".

Zequila: "Basta adesso. Perché sta in nomination ora ha bisogno dei certificati".

Sossio: "Con Antonella hai usato un modo e con Fernanda un altro"

Elia (a Zequila): Io c'ho male al polso perché tu mi hai dato uno spintone. Rivoglio i miei biscotti".

Zequila (rivolgendosi a Patrick): "Stavano litigando, io le ho divise. Che ne so dei tuoi biscotti. Io stavo giocando a carte".

L'ex protagonista di 'Temptation Island Vip', a questo punto, ha ribadito, ancora una volta, di aver visto Fernanda prendere i biscotti dall'armadio della Elia e di averli portati ad Antonio.

Zequila (a Sossio): "Abbassa le parole, cerca di parlare in italiano corretto"

Elia: "Lui parla in italiano corretto... ma chi ti credi di essere"

Sossio: "Ma chi cazzo ti crede di essere. Mi hai rotto il cazzo. Italiano, italiano, è arrivato il professore del cazzo. Ho parlato in italiano. Ho detto che li hai presi tu?! Italiano sto cazzo"

Elia: "Mi hai dato uno spintone anzi due. E tu non ridere Licia, viscida, brutta viscida che non sei altro"

Sossio se la prende anche con Fernanda: "La fenomena del cazzo che ha dormito per due mesi all'improvviso si è svegliata è venuta qui dicendo: 'Mi stanno aggredendo, è venuta la curva dei tifosi in camera'. Antonella ha solo detto: 'Perché sei venuta in camera a prendere i biscotti'".

Elia (a Fernanda e Licia): "Che vergogna, che vipere che siete, brutte vipere".

Sossio: "Che Antonio mi venga a dire sempre questa cosa dell'italiano..."

Zequila (a Sossio): "Ho detto modera i termini".

Anche in questo caso, la produzione prenderà provvedimenti o lascerà correre?!