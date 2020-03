Lillo Petrolo: Instagram, moglie, vita privata, altezza

Di Marcello Filograsso martedì 24 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Lillo Petrolo

Pasquale Petrolo, conosciuto come Lillo, è un attore e cabarettista italiano, noto per far parte del duo comico Lillo e Greg, con il quale ha formato il gruppo rock demenziale Latte & i suoi Derivati.

Nato a Roma il 27 agosto del 1962, ha partecipato a tantissimi programmi di intrattenimento e satira, da Le Iene (fu nel gruppo fondatore) a L'Ottavo Nano, Takeshi's Castle, Victor Victoria, Parla con me. Ha duettato con Max Pezzali nel brano Il mio secondo tempo a Sanremo 2011, proponendo una rivisitazione del brano in chiave swing. Nel 2020 è tra gli interpreti della fiction Rai Permette? Alberto Sordi, nella quale Edoardo Pesce interpreta il grande attore romano.

Per quanto concerne la vita privata, Lillo Petrolo è legato a Tiziana Etruschi, anche se non si sa se sia sua moglie o la sua compagna. Tra le curiosità, ha creato una stazione radio in Malawi Seiunonero, sulla base della sua trasmissione su Rai RadioDue Seiunozero e con Greg ha fondato anche la formazione musicale Lillo e Il Vagabondo. Su Instagram è molto attivo.