Grande Fratello VIP 4, Paolo Ciavarro e il messaggio per Clizia Incorvaia: "Mi manchi" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 23 marzo 2020

Il gieffino assorto nei pensieri lancia un bacio virtuale.

Sguardo malinconico sdraiato sui cuscini del divano. Paolo Ciavarro non pensa ad altro che alla sua Clizia. cotto dell'ex moglie di Francesco Sarcina, il figlio d'arte è stato ripreso dalle telecamere della casa del Grande Fratello VIP. Guarda la telecamera e le manda un bacio simbolico sibillando la frase "Clizia, mi manchi". Non sembra cosa facile attendere la conclusione dell'avventura nel reality show per poterla riabbracciare nella vita vera.

Nelle ultime ore Paolo non ha perso occasione per sottolineare il suo sentimento disegnandosi un tatuaggio temporaneo al braccio che Clizia ha gradito e replicato allo stesso modo, mostrandolo sul suo profilo Instagram. E la lontananza si fa meno pesante.

Pochi giorni fa durante una conversazione con Patrick Ray Pugliese, Paolo ha ripercorso a memoria le tappe fondamentali che l'hanno avvicinato sempre di più a Clizia. Gli inizi timidi, la nascita di un'amicizia diventata sempre più importante. Gli sguardi e gli endorsement degli inquilini della casa che hanno tifato per la coppia affinché potesse nascere qualcosa di interessante tra i due. Relazione che poi ha subìto uno stop con la squalifica dell'influencer circa un mese fa.