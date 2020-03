Adriana Volpe: "La vita può allontanarci, l'amore continuerà" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

Il video con i momenti più belli di Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 4

A pochi giorni dall'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip', Adriana Volpe ha postato, sul proprio account ufficiale Instagram, un video collage con i momenti più emozionanti vissuti all'interno del reality di Canale 5. I compagni d'avventura, a distanza di ore, avvertono, ancora in maniera forte, la sua mancanza. Sono numerosi i confessionali in cui tutti ricordano l'amica (fuori anticipatamente per la morte del suocero Ernesto Parli) con gesti e parole molte affettuose.

Ecco il filmato che racchiude le immagini più belle della sua esperienza al GF Vip con le parole e la musica di 'La Notte di 'Arisa':

La speranza dei fan del programma del programma, condotto da Alfonso Signorini, che tutti i protagonisti si ritrovino fuori dal loft di Cinecittà (dopo la finale e una volta che sarà terminata l'emergenza Coronavirus) e possano proseguire un'amicizia vera e trasparente. Sarà davvero così?