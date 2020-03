Adriana Volpe: il messaggio della produzione del Grande Fratello Vip

Di Sebastiano Cascone sabato 21 marzo 2020

La produzione del Grande Fratello Vip vicina ad Adriana Volpe e alla sua famiglia per la morte del suocero

Adriana Volpe, in lutto per la morte del suocero, Ernesto Parli, padre del marito Roberto, ha ricevuto le condoglianze anche da parte di tutta la produzione del 'Grande Fratello Vip', attraverso un messaggio postato sui propri social ufficiali:

Un forte abbraccio ad Adriana da tutta la famiglia di Grande Fratello. Siamo vicini a te e ai tuoi cari con tutto il nostro affetto #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2020

Il popolo di Twitter, però, non ha condiviso la scelta di non aggiornare gli altri concorrenti del lutto che ha colpito la conduttrice:

Dovreste informare i ragazzi dentro la casa.

Meritano di sapere la verità. — Marty (@MartinaParise5) March 21, 2020

Alfonso Signorini irromperà in casa per raccontare agli inquilini della casa di Cinecittà la tragedia che ha colpito la famiglia della Volpe.

Altri internauti, invece, continuano a chiedere, a gran voce, la chiusura anticipata del reality di Canale 5 (la cui finale è prevista per il prossimo 8 aprile) perché venuto a mancare lo spirito goliardico del programma dopo la crescente preoccupazione per la diffusione del Coronavirus in tutta Italia.