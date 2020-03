Adriana Volpe torna sui social dopo la morte del suocero: "Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia"

Di Sebastiano Cascone sabato 21 marzo 2020

Adriana Volpe torna su Instagram dopo la morte del suocero Ernesto Parli

Dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip' e aver appreso la notizia della morte del suocero, Ernesto Parli, questa mattina, Adriana Volpe è tornata sui propria social ufficiali per ringraziare tutti dell'affetto dimostrato dai fan in questo periodo assai complicato per tutte le famiglie italiane a causa del Coronavirus. Ecco le prime parole della conduttrice postate su Instagram:

"In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia.

Adriana".

La presentatrice ha ricevuto grossi attestati di stima e affetto anche da parte di colleghi/e come Samantha De Grenet ("Dolce amica amica"), Alessandra Pierelli ("Forza Adri un abbraccio fortissimo"), Beppe Convertini ("Amica mia, vi sono vicino in questo momento con il mio cuore.. Vi voglio bene Adriana,Roberto e Gisele..."), Patrizia Rossetti ("Ti sono vicina"), Marcello Cirillo ("Ti vogliamo tutti bene"), Stefania Orlando ("Tesoro mio ti voglio bene"), Matilde Brandi ("Prego per te e la tua famiglia"), Andrea Montovoli ("Quando vuoi ci sono lo sai"). Tanti cuoricini in segno di vicinanza da Roberta Giarrusso, Alessia Marcuzzi, Giovanni Ciacci e Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Leofreddi