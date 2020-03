Amici 19: Greta, la fidanzata di Jacopo: "Sono fiera della persona che sei" (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 21 marzo 2020

Le lacrime del cantante nel rivedere la sua fidanzata. I due sono insieme da quattro mesi.

Sono insieme da quattro mesi ma il cuore batte eccome! Soprattutto per Jacopo, il cantante eliminato questa sera dal serale di Amici 2020. Ma prima di lasciare il programma c'è stata un'emozione da condividere, quella di rivedere la sua amata fidanzata Greta.

Quando vede comparire il suo volto nel maxischermo dello studio i suoi occhi si illuminano fino a commuoversi: "Ciao amore!" dice per prima lei in collegamento da Savona "Sono emozionatissima non riesco neanche a parlarti" ci pensa Jacopo a rompere il ghiaccio "Ti amo!"



Volevo dirti alcune cose. So che sono pochi mesi che siamo insieme ma volevo ringraziarti di cuore perché mi stai dando tantissimo. Mi hai insegnato che ci si può fidare delle persone e mi hai fatto capire che se una persona vuole può regalarti veramente tanto. Sono fierissima della persona che sei: genuino, educato, rispettoso nei confronti di chiunque ti ha accompagnato in questo percorso e di chi ti aspetta fuori. Mi manchi tantissimo e non vedo l'ora di vederti. Ti amo tantissimo.

Jacopo con le lacrime agli occhi le risponde:



Ti ricambio il ringraziamento perché sono stati mesi difficili e bellissimi. Difficili perché siamo stati distanti e bellissimi perché faccio quello che voglio fare per tutta la mia vita. Io ringrazio te perché nonostante i nostri 4 mesi sei sempre stata l'unica persona oltre la mia famiglia che mi ha trasmesso sicurezza. Mi serve. Con te lo sono e penso di esserlo sempre, grazie a questa sicurezza che tu mi dai io posso essere qui.

Maria de Filippi entra in punta di piedi notando che l'emozione stava per prendere il sopravvento: "So che fai la ballerina perciò in bocca al lupo per il tuo lavoro" (CLICCA QUI per il video)