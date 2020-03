Coronavirus, Wanna Marchi: "Dovete rimanere in casa, avete capito?! Mi sto incaxxando di brutto" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Il grido di Wanna Marchi contro chi non rispetta le regole della quarantena per evitare la diffusione del Coronavirus

Da qualche ora, è diventato virale il video di Wanna Marchi che, attraverso il profilo ufficiale Instagram, condiviso con la figlia Stefania Nobile, ha voluto lanciare il proprio grido d'allarme contro tutti quelli che non hanno accolto l'invito del Governo a restare a casa per contrastare l'epidemia di Coronavirus. Ecco le parole dell'ex televenditrice:



























"Ci hanno detto che dovevamo restare a casa, cazzo. ma tutti dove siete... fuori?! Ma non vi vergognate, no. In dieci giorni sono uscita due volte per fare la spesa. Ho visto solo vecchi in giro, vecchi, vecchi, con le stampelle. Ma dove cazzo andate... Ma cosa volete mangiare anche il supermercato? Non vi vergognate. Dovete rimanere in casa, avete capito. Mi sto incazzando di brutto".

Arriveranno le urla della Marchi al cuore degli italiani imprudenti?!