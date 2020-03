Laura Pausini contro chi non rispetta la quarantena: "Tra un po' mando delle madonne..."

Di Giulio Pasqui venerdì 20 marzo 2020

Laura Pausini attacca chi non rispetta le regole di prevenzione per il Coronavirus, le sue parole.

Mentre i contagiati da Covid-19 aumentano, così come le morti, c'è ancora chi non rispetta l'invito a restare a casa. Secondo i dati, in Italia il numero dei denunciati per non aver rispettato le regole è più alto di quello dei contagiati. Anche a Laura Pausini, la cantante famosa in tutto il mondo, non va giù questa siutazione. Si è sfogata così sui suoi social:



"Io sono veramente inca**ata nera. Cerco di calmarmi ma la notte, quando mia figlia dorme e posso leggere e aggiornarmi sulla giornata appena passata, non posso credere ai miei occhi. C’è gente che va ancora in giro! La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure! Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il ca**o. E se devi far ginnastica anche se hai la casa piccola ormai ci sono mille modi per tenerti in forma! Non è giustificabile questo comportamento: come facevano quando non c’era la tv, il cellulare, il computer? Fuori c’era la guerra… ma anche questa lo è".

Un fan si è congratulato con lei: "Riesci sempre a sensibilizzare". La sua risposta (che è diventata virale sui social): "Tra un po' mando delle madonne che non puoi capire". Solo successivamente Laura Pausini ha spiegaot il senso delle sue parole:



"Chiaramente non è riferito alla quarantena che ESIGO venga rispettata ma è riferito a chi non rispetta il prossimo e continua ad andare fuori... a farsi la corsetta, o a chi esce in gruppo a fare la spesa, a chi inventa la qualunque per uscire di casa quando ormai è palese che dobbiamo restare in casa. Le persone che si comportano così mi fanno veramente incazzare. E la mia frase era ovviamente una provocazione. Bisogna stare in casaa, non ci sono scuse" (dalla pagina Instagram di Trash Italiano).