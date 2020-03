Adriana Volpe: un familiare colpito dal Coronavirus? L'indiscrezione

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Un familiare di Adriana Volpe colpito dal Coronavirus?

Nelle ultime ore, continuano gli interrogativi attorno alla decisione sofferta di Adriana Volpe di lasciare la casa del 'Grande Fratello Vip' a tre settimane dalla fine del gioco.

Alfonso Signorini, attraverso una diretta Instagram, ha svelato, in maniera sibillina, i motivi di questa scelta:



"Quando si parla di salute in questi giorni, ci si riferisce a quello. Adriana ha dei problemi molto seri in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari e non voglio entrare in altri dettagli. Adriana ha potuto parlare con suo marito e sua figlia per avere aggiornamenti. Adesso la situazione è diventata più complicata, si è aggravata. Io sono contento per lei che di fronte ad un'emergenza. Deve essere presente. Il programma perde una grande protagonista".

Oggi, Fanpage.it ha svelato nuovi scenari su questo abbandono riferendo che "Fonti vicine alla produzione sono in grado di confermare alla redazione di Fanpage.it che dal momento in cui la situazione si è aggravata, gli autori avrebbero immediatamente avvisato la Volpe". Specificando che "la redazione di Fanpage.it è in grado di confermare che si tratta di un familiare affetto purtroppo da Covid-19".