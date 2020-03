Uomini e Donne: quando riprende con le nuove puntate?

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Gli aggiornamenti di Raffaella Mennoia sulla messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, storica autrice di 'Uomini e Donne', nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, sul proprio account ufficiale, per aggiornare i fan sul fatto che il programma di Maria De Filippi non andrà in onda nelle prossime settimane nonostante, in soffitta, ci siano ancora delle puntate registrate pronte per la messa in onda. Ecco le sue parole:

"Che tristezza: Sono venuta qui agli Elios da quando c'è stata l'interruzione di Uomini e Donne sono impegnata con Amici, una produzione che amo molto sia da fare che parteciparvi. So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, boh? Un bacio. Tra l’altro avevamo anche delle puntate ancora da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma boh…".

La Mennoia, in questo momento difficile per l'Italia a causa dell'emergenza Coronavirus, ha voluto mandare un pensiero a tutte le famiglie che, in questi giorni, hanno perso un proprio caro senza avere la possibilità di dargli l'ultimo saluto:

"Sono molto molto molto vicina alle famiglie che hanno perso i propri cari. Non avrei mai pensato di vivere una situazione simile. Sono uscita due mesi fa da un lutto molto importante, la perdita di mio padre. Ho avuto la possibilità di stare vicino a mio padre, di stringergli la mano fino alla fine. Non avrei mai immaginato che ci sarebbe stata gente che nemmeno può stringere la mano ad un proprio familiare. Non ci posso pensare. Mi dispiace tantissimo".