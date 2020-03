Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia amore vero e autentico: parola di Alfonso Signorini (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Alfonso Signorini promuove la coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip 4

Nel corso della diretta, di ieri pomeriggio, sull'account Instagram del settimanale 'Chi', Alfonso Signorini ha parlato a lungo anche degli amori nati all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, si concluderà il prossimo 8 aprile 2020. Il giornalista ha promosso, a gran voce, la coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, nelle scorse settimane, ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5:

"Ci credo perché è un amore vero, è un amore autentico. Non sono persone che hanno sfruttato questa situazione, per niente. Non so quanto potrà durare, perché sono due mondi talmente lontani, talmente diversi. E, poi, mi chiedo come faranno, perché lui adesso uscirà, come farà a vedere Clizia? Lei adesso è in Sicilia dai suoi. Devo dire che mi piacciono molto. Clizia è uscita per la cretinata che ha detto, ma sono due persone autentiche che mi piacciono molto, soprattutto Paolo, è una persona autentica, ha la sua verità!".