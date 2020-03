Amici 19, Alfonso Signorini: "La sfuriata di Maria De Filippi contro Valentin? Una sorpresa"

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Alfonso Signorini commenta la sfuriata di Maria De Filippi contro Valentin nella terza puntata del serale di Amici 19

Nelle scorse ore, Alfonso Signorini, rispondendo alle domande dei lettori di 'Chi', sull'account ufficiale Instagram della rivista, è tornato anche a parlare della sfuriata di Maria De Filippi contro il ballerino Valentin che ha canalizzato l'attenzione dei telespettatori nell'ultima parte del programma. Il danzatore ha lasciato il serale dopo le sibilline rivelazioni della conduttrice sul suo comportamento (a suo dire, poco professionale) in sala con Natalia Titova e la professionista Francesca Tocca.

Alcuni video inediti, usciti negli scorsi giorni, confermerebbero le tesi della De Filippi. Il giornalista e padrone di casa del 'Grande Fratello Vip' è intervenuto nella querelle per dare la propria opinione:

"Quando Maria ha sbottato in quel modo ci sono anche rimasto perché non siamo abituati a vedere una Maria De Filippi sopra le righe, che perde le staffe, ma ora ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non lo abbiamo mai visto. Un omofobo, un violento, un maleducato con Francesca ed anche uno pretenzioso. Immagino che Maria non lo volesse più in trasmissione ed a quel punto lì non c’ha più visto e l’ha sbattuto fuori. Certo, questo renderà la prossima puntata di Amici imperdibile".