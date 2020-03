Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini svela i motivi dell'addio di Adriana Volpe: "Un suo familiare sta male da 15 giorni"

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4, ha commentato l'addio di Adriana Volpe, costretta a lasciare la casa di Cinecittà per gravi motivi familiari riguardanti la salute di uno dei suoi cari, durante una diretta Instagram tramite la pagina ufficiale del settimanale Chi, da lui diretto.

Senza entrare troppo nei dettagli, Signorini ha dichiarato che erano già due settimane che la Volpe veniva costantemente informata riguardo le condizioni di salute di un suo caro che, negli ultimi giorni, si sono purtroppo aggravate:

Adriana, in realtà, ve lo possiamo dire, era già una quindicina di giorni che lottava perché aveva dei problemi molto seri in famiglia, problemi che riguardano la salute dei suoi cari e non voglio entrare in altri dettagli. Quindi, c'è stato un costante informarla, Adriana ha potuto parlare con suo marito, con sua figlia, per avere aggiornamenti continui. Adesso, purtroppo, la situazione è diventata più complicata perché si è aggravata e, quindi, ha dovuto lasciare la Casa.