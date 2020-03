Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia contro Patrick: "Fa il lecchino con tutti"

Di Ivan Buratti giovedì 19 marzo 2020

La showgirl confessa al modello quello che pensa del concorrente noto per le sue partecipazione al reality

Aria di pettegolezzi nella casa del Grande Fratello Vip 4. Durante una chiacchierata con Andrea Denver, Antonella Elia si è lasciata andare a qualche considerazione su uno dei loro coinquilini, Patrick Ray Pugliese, tra i candidati alla vittoria finale. Qualche ora dopo la puntata di mercoledì sera, Antonella Elia, sopravvissuta al televoto, ha deciso di rivelare al bel modello ciò che pensa dell'uomo, divenuto noto proprio con le sue partecipazioni multiple al reality di Canale 5.

Antonella Elia non si fida granché di Patrick, che durante la scorsa puntata ha scelto nuovamente di nominarla, anche per accodarsi al resto del gruppo che la vorrebbe fuori dal gioco. "Lui fa lecchinaggio, vuole tenere buoni rapporti con tutti e usa metodi da bambinone, nonostante abbia 45 anni. Non la vedo negativa, è la verità". La showgirl ha poi svelato un'indiscrezione ad Andrea Denver, che ha cercato di difendere l'amico e coinquilino, nel pieno rispetto dell'idea della Elia:



Antonio Zequila dice che è il suo migliore amico. Una volta Patrick parlava con Adriana e ha detto che Antonio è un millantatore. Uno che ti dà del millantatore non può comportarsi da amico. Millantatore è una parola grave, vuol dire che tu sei falso e stai dicendo una menzogna.

Anche lo stesso Andrea Denver ha confessato di aver avuto alcuni problemi negli ultimi giorni con Antonio Zequila, tuttavia ritiene che l'inquilino sia un grande punto di riferimento per la casa intera, ancor più paterno con l'eliminazione di Fabio Testi. "È importante e forte qui dentro, però ci sono certe cose", ha chiuso il modello, comunque felice dell'amicizia costruita con l'attore campano, che ora sembra dividere anche l'opinione di chi lo definisce realmente amico.

Siete d'accordo con le parole di Antonella Elia? Secondo voi, Patrick è veramente un abile stratega, disposto a tutto per ottenere il premio finale?