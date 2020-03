Festa del Papà 2020: gli auguri dei vip (Foto e Video)

Nonostante l'emergenza sanitaria che stiamo attraversando in queste settimane, oggi, 19 marzo 2020, è la Festa del Papà e i vip, in questo momento oggettivamente difficile, hanno provato a distrarsi, dedicando un pensiero ai loro padri e ai padri dei loro figli.

Abbiamo raccolto una serie di post condivisi sui vari social network nel corso di questa giornata.

Cominciamo con Francesco Totti, l'ex capitano della Roma e protagonista della prima edizione di Celebrity Hunted:

Federica Pellegrini, invece, ha dedicato un pensiero a tutti i papà colpiti dal Coronavirus:

A tutti papà... a chi sta soffrendo, a chi è da solo, a chi non riesce a vedere la propria famiglia, a chi è attaccato ad un respiratore, a chi purtroppo se n’è andato in questi giorni o in passato, a chi lavora in corsia, in ospedale, in terapia intensiva, in ambulanza... auguri a tutti i papà che come il mio stanno a casa... PAPÀ SIETE UNA FORZA!

Chiara Ferragni ha condiviso un post dedicato sia a suo padre che a Fedez, padre di suo figlio Leone:

Happy Father's day to the two most wonderful dads out there: my dad Marco and my husband Fedez.