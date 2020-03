Giovanna Reynaud: chi è la fidanzata di Pasquale Di Nuzzo

Di Marcello Filograsso giovedì 19 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giovanna Reynaud, la fidanzata di Pasquale Di Nuzzo

Giovanna Reynaud è un'attrice, attualmente fidanzata con il ballerino di Amici nell'edizione 2012 Pasquale Di Nuzzo.

Nata in Messico il 19 luglio 1997, ha debuttato come modella per poi frequentare alcuni corsi di recitazione e workshop, a dispetto della giovanissima età. La conoscenza con il danzatore e attore di Don Matteo 12 risale all'estate del 2018, mentre i due sono impegnati nelle riprese delle serie sudamericane Soy Luna 2 e 3.

Da allora i due attori non si lasciano più, anche se devono sopperire a un grande ostacolo, ovvero la distanza. Di Nuzzo infatti si trova in Italia per la fiction Rai con protagonista Terence Hill, mentre lei è rimasta in Messico. Pare che la coppia si ritrovi ogni tre mesi nel corso del loro fidanzamento che dura ormai da un anno e mezzo.

In un'intervista al settimanale Chi, Di Nuzzo ha dichiarato:



"Vorremmo sposarsi entro la fine dell'anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, per quale motivo aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un'avventura interminabile".

Foto: account Instagram Pasquale Di Nuzzo