Grande Fratello VIP 4: Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez "Persona vera, coerente"

Di Marco Salaris mercoledì 18 marzo 2020

Dure critiche rivolte ad Antonella Elia e Adriana Volpe. L'invito all'eliminazione e la previsione su chi vincerà.

L'abbiamo vista all'interno della casa del Grande Fratello VIP nelle prime settimane, in un periodo di difficoltà con la sua compagna, l'attrice Licia Nunez, dovuto alle continue citazioni della sua precedente relazione con Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi.

Per Barbara Eboli la crisi però sembra solo un brutto ricordo e ad un'intervista nella trasmissione Non succederà più di Radio Radio ha elogiato il comportamento di Licia parlandone al meglio:



È estremamente centrata nelle sue idee, nei suoi valori, nella sua educazione e non la sposti da lì, che poi abbia questo modo estremamente a volte per me anche troppo eccessivamente perbene rispetto a delle altre cose, questo ne fa solo onore e merito. Ha i suoi mometi e i suoi tempi, però il suo pregio migliore credo che sia la coerenza.

Il legame con Antonella Elia, iniziato sotto le migliori prospettive e poi degenerato con una lite in diretta durante una delle ultime puntate in prime time. Barbara ha seguito molto attentamente tutti i passaggi che hanno portato a questo epilogo (momentaneo?)



Nasce l’amicizia tra Antonella e Licia. Antonella comincia a dare segni un po’ di stanchezza, reattività e aggressività varia. Licia continua ad appoggiarla, continua comunque ad assecondare ed a perdonare le sue follie. Ad un certo punto Licia arriva a litigare con Adriana, nella diretta, in quella stessa sera Antonella che cosa fa? Difende Adriana ed è palese mentre Adriana quasi sbeffeggiava Licia imitandola. Antonella dice a Licia: 'Potresti darle ragione', esprimendo un suo parere. Fin qui tutto bene, Licia ha continuato a perdonare Antonella, ha continuato ad assecondare le sue "follie". Cosa succede poi? Entra Valeria e loro due già si conoscevano. Poi Licia dice la sua in diretta, su come Antonella illo tempore l'aveva detta su Adriana. E scatta il caos…nella vita bisogna usare due pesi e due misure

La difesa di Barbara nei confronti della sua compagna prosegue anche su un'altra accusa alla concorrente: quella di essere una stratega. Era stata la Elia a puntare il dito contro:



Ci sono due episodi, per me, estremamente gravi su Antonella Elia, dove io non ho clemenza. il primo quando Antonella era in sauna con Denver e Asia. Licia in quei due giorni stava male per due motivi, per il discorso di Adriana sull'aborto, che aveva suscitato in lei delle cose e in più si era fatta male ad un mignolo. In quei 2-3 giorni, post puntata, Licia stava molto male. Asia entra in sauna dicendo: "Licia sta male". Si sente la voce di Antonella e Denver commentare in modo dispregiativo la situazione. E poi in diretta cosa fai? Tiri in ballo l’aborto, di cui ne ha parlato anche Adriana, quindi non capisco perché se Licia ne parla lo fa a tavolino ma se ne parla Adriana no. Esclamando che ognuna di noi ha subìto un aborto, cosa non vera…ti trovo pessima a dei livelli infiniti.

Provocata sul fatto che Antonella sia ancora reclusa nella casa, Barbara ha lanciato un accorato appello affinché il pubblico a casa scelga di buttarla fuori dalla casa con il televoto: "Vi prego di essere obiettivi verso una persona che ha litigato con tutta la casa, usando atteggiamenti e termini violenti. Se sta nel suo habitat non farà del male a chi è ancora dentro. Salviamo Fabio Testi".

Di Valeria Marini pensa il meglio ritenendola una persona che nonostante viva nel suo mondo sia una "persona meravigliosa", mentre su Adriana Volpe qualche risentimento c'è: "Lei ha fatto una campagna contro Licia, continuando a usare termini come “viscida, schifosa, infame”. E quindi penso che anche Adriana, in maniera diversa da Antonella, non sia un’anima così pulita e vera come vuole fare apparire."

Ce n'è anche per Pago: "Ha dimostrato tutto il suo dissapore verso la nostra storia, che non era credibile. Aveva paura che, siccome Licia era carina con Serena (Enardu, ndr), provasse un interesse verso di lei".

E se la finale si è fatta improvvisamente più vicina (si chiude ufficialmente mercoledì 8 aprile), Barbara ha le idee chiare "tolto Licia" su chi far vincere il reality: "Io mi auguro Patrick e Fabio. Patrick è stato coerente, Fabio perché è l'emblema dell'Italia".