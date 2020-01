Barbara Eboli: chi è, età, Instagram, Twitter, Licia Nunez

Curiosità, gossip, vita privata su Barbara Eboli

Barbara Eboli è balzata agli onori della cronaca per essere la fidanzata di Licia Nunez, concorrente della casa del 'Grande Fratello Vip'.

Non si conoscono molte informazioni sulla donna, originaria di Napoli ma residente a Roma. E' nata il 16 novembre. E' dello Scorpione.

Non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il suo profilo Instagram @ebolibarby conta oltre 4 mila seguaci. Non mancano le foto, le parole d'amore verso il proprio amore. L'account Twitter, @barbara_eboli, è ricco di contenuti e commenti sull'esperienza della gieffina all'interno del loft di Cinecittà.

La coppia ha due chihuahua: Principe e Jayelle. L'attrice de 'Le tre rose di Eva' ha confessato di aver conosciuto la compagna, attraverso uno scambio di messaggi su Instagram, proprio grazie ai loro amatissimi cagnolini.

La scorsa settimana, Barbara ha fatto recapitare alla Nunez, una tenera video lettera:

"Ciao amore mio, ti seguo sempre. La gente ti vuole bene però amore basta, vai avanti e non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persona fraintendono e per me non è facile qui fuori difenderti e difendermi. Anche perché potrei anch'io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te e che va tutto bene. Sei bellissima, spacca tutto. Ad Maiora, sempre!".

La Eboli, negli scorsi, giorni, ha difeso, a spada tratta, la compagna dagli attacchi di Fernanda Lessa con l'uscita infelice 'Mi ha nominato la lesbica':





Di fronte ad affermazioni che mirano ad etichettare le persone, la prima sensazione che vivo è di indignazione.

Quando ad essere colpita è una persona che amo, la rabbia in un primo momento può farla da padrona. Ma anche la rabbia, se ben incanalata, può essere utile, alcune volt

— BarbaraEboli (@barbara_eboli) January 16, 2020