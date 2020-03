Belen Rodriguez: "Coronavirus? Faccio le dirette online per sentirci in mezzo agli altri"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 18 marzo 2020

I consigli di Belen Rodriguez per vivere al meglio la propria quarantena

Belen Rodriguez, raggiunta telefonicamente, dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, è una dei personaggi famosi ad essere più attivi sui social per invitare i propri fan a restare a casa per evitare il diffondersi repentino del Coronavirus. Attraverso dirette su Instagram, ricette in cucina, tutorial di make up, la showgirl argentina ed il marito cercano di allietare gli italiani durante il periodo di quarantena. Ecco le parole della conduttrice rilasciate al magazine diretto da Alfonso Signorini:

"Mi sento italiana e condivido tutto con il mio Paese, nel bene e nel male. Sono con mio figlio e Stefano. Guardiamo film, cantiamo al karaoke, ci alleniamo, facciamo le dirette online proprio per sentirci in mezzo agli altri. Preparo ricette salutiste come la torta di pancake con farina d’avena, bianco d’uovo, latte di soia e una crema di yogurt, ricoperta da burro di arachidi o cioccolato fondente, ma poi, prima di andare a letto, mangio le

gocciole con il latte. Penso a chi sta solo, agli anziani, spero soprattutto per loro che questo momento passi presto".

Nelle ultime ore Belen ha mostrato, ai propri seguaci su Instagram, come si prepara una perfetta pasta al pomorodo secondo la tradizione napoletana. Mostrando, attraverso una serie di Stories, tutti i passaggi fondamentali per la buona riuscita di questo piatto. Preso appunti?!