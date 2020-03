Grande Fratello Vip 4, i nuovi aggiornamenti sul Coronavirus (VIDEO)

Di Claudia Cabrini martedì 17 marzo 2020

Nuovo intervento di Alfonso Signorini che ai ragazzi in casa ha voluto comunicare le ultime novità sul Coronavirus, oltre che un messaggio di speranza e serenità: "Tutti insieme ce la faremo"

Alfonso Signorini: "Tutti insieme ce la faremo" (VIDEO)

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti agli inquilini della casa più spiata d'Italia, ossia ai concorrenti del Grande Fratello Vip 4, sulle condizioni nelle quali riversa il nostro Bel Paese in questi giorni a causa del Coronavirus. Anche questa mattina, infatti, tramite un lungo video messaggio, è nuovamente apparso in casa il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, che in diretta streaming ha informato i concorrenti delle ultime novità a proposito di Covid-19, e soprattutto ha cercato di diffondere anche a loro una buona dose di speranza, ripetendo più volte: "Uniti ce la faremo, tutti insieme ce la faremo".

Le espressioni più che tese di alcuni inquilini sono state rasserenate anche dai racconti di Alfonso Signorini sui flash -mob organizzati proprio in questi giorni in tutta Italia: "Vicini di casa che dapprima magari nemmeno si salutavano, ora si ritrovano tutti insieme a cantare sui balconi" spiega, mentre le telecamere inquadrano i primi accenni di sorrisi su alcuni volti tra i quali quello di Antonella Elia.

Se ancora molte sono le edizioni straniere di alcuni Grande Fratello a non aver voluto comunicare del Coronavirus ai proprio inquilini, diversa invece è stata la scelta portata avanti da Mediaset, che quasi quotidianamente comunica con i partecipanti al programma avvertendoli di ogni novità. Potete trovare l'intervento completo di Alfonso Signorini al link in apertura.