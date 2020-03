Andrea Iannone e la frecciatina a Giulia De Lellis: "Sta scrivendo un altro libro"

Di Giulio Pasqui martedì 17 marzo 2020

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Sembra arrivare la conferma.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati? Il gossip impazza ormai da settimane, tanto che si fa sempre più insistente un ritorno di fiamma tra l'influencer e Andrea Damante. Nessuno dei diretti interessati sembra confermare la notizia, ma tutti gli indizi vanno proprio verso questa direzione. Il più palese? Andrea (il pilota) e Giulia (l'influencer) non si vedono insieme, perlomeno sui social, da mesi. Un altro? Nei giorni scorsi Andrea (l'ex tronista) ha salutato Giulia (la sua ex) tramite una diretta Instagram. Forse non vorrà dire molto, ma i due ex fidanzati non sono mai sembrati così vicini da quando la loro relazione è finita.

Aggiungiamoci pure la frecciatina che Iannone si è lasciato sfuggire durante una diretta Instagram. Quando un utente gli ha chiesto dove fosse l'influencer, lui ha risposto così: "Ma perché scrivono tutti di Giulia? Basta con queste domande. Giulia sta scrivendo un nuovo libro. Io non so dov’è". Un chiaro riferimento a Le Corna Stanno Bene su Tutto, il libro che la De Lellis ha scritto quando si è lasciata da Damante.