Monica, chi è la moglie di Marco Mazzocchi

Di Marcello Filograsso martedì 17 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Monica, la moglie di Marco Mazzocchi

Il giornalista sportivo Rai Marco Mazzocchi è uno dei personaggi di punta dell'edizione 2020 di Pechino Express. Ma conosciamo meglio Monica, sua moglie.

La signora Monica in realtà è molto lontana dal mondo del piccolo schermo, quindi non sappiamo molto sulla coppia. Non è dato sapere infatti se Marco Mazzocchi e Monica abbiano dei figli, avendo deciso di mantenere un low profile anche nella gestione del social network Instagram.

Sappiamo tuttavia che entrambi condividono la passione per i viaggi, pubblicando scatti che raffigurano la coppia in ogni angolo del globo.

Foto: account Instagram Marco Mazzocchi