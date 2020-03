Peppe Tuccillo: Grande Fratello, Instagram, età, chi è

Di Marcello Filograsso lunedì 16 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Peppe Tuccillo

Peppe Tuccillo è un attore italiano che ha partecipato al Grande Fratello 14 (fu il primo eliminato) condotto nel 2015 da Alessia Marcuzzi con Cristiano Malgioglio e Claudio Amendola opinionisti. Nel 2020 prende parte all'episodio inedito de Il Commissario Montalbano intitolato La rete di protezione.

Quarto di nove fratelli, è stato concorrente del reality show creato da Jon de Mol in coppia con il consanguineo Luigi, anche lui presente nello stesso episodio della fiction campione di ascolti di Rai1.

Peppe Tuccillo, nato a Napoli il 23 ottobre 1973, ha 46 anni ed è un fotografo di moda ed eventi. Ha perso l'udito in seguito ad una influenza mal curata. In famiglia è l'unico ad essersi laureato in Architettura, mentre gli altri fratelli sono laureati in Giurisprudenza.

Foto: account Instagram Peppe Tuccillo