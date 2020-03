Grande Fratello Vip 4, discussione accesa tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese: "Sei un tamarro", "Cafona, pensa per te!" (Video)

Di Fabio Morasca domenica 15 marzo 2020

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese hanno litigato per motivi riguardanti la pulizia della casa.

Non è stata una domenica tranquillissima per Sossio Aruta e per Teresanna Pugliese, concorrenti del Grande Fratello Vip 4, che hanno discusso animatamente, in presenza di altre persone, per motivi legati alla pulizia della casa.

Teresanna, particolarmente insofferente davanti alla casa in disordine, dopo aver invitato Sossio a togliere i propri peli che aveva lasciato sul tavolo dopo la depilazione (un'abitudine non proprio opportuna, giusto per usare un eufemismo...), si è lasciata andare ad un commento generico rivolto a tutte le persone che, invece di aiutarla nei lavori domestici, se ne stavano tranquilli a prendere il sole ("Hai visto? Questi stanno al Lido..."). Antonio Zequila, insieme a Teresanna in quel momento, ha aggiunto il seguente commento: "Sembra il Lido Mappatella".

Sossio si è sentito tirato in causa e ha risposto a tono all'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, invitandola subito ad abbassare i toni ("Vedi di smetterla perché oggi già mi girano le palle...") ma Teresanna ha controreplicato fermamente, dandogli del "tamarro", epiteto che il calciatore, ovviamente, non ha gradito ("Questa cafona, pensa per te! Hai detto che sto al Lido Mappatella ma come ti permetti?").

In realtà, la discussione è nata da un equivoco poiché la battuta del "Lido Mappatella" (una spiaggia popolare napoletana, per chi non lo sapesse) era stata detta da Zequila e non da Teresanna.

Se Teresanna, quindi, ha rimproverato Sossio per aver lasciato i suoi peli sul tavolo dove tutti mangiano, Sossio ha replicato, rimproverando a Teresanna l'abitudine di lasciare mozziconi di sigarette ovunque. Teresanna ha replicato così: "Che fai minacci? Per me toccare un livello basso sarebbe discutere con te quindi è l’ultima cosa che farei".

Valeria Marini, Paolo Ciavarro, Andrea Denver e Fabio Testi hanno provato a sedare la discussione ma Sossio ha proseguito, rinfacciando nuovamente a Teresanna la battuta del "Lido Mappatella" e aggiungendo di sentirsi preso di mira da lei fin dal giorno in cui è entrato nella Casa. Sossio ha anche accusato Teresanna di tirarsela e di essere falsa.

Dalla parte di Sossio, si è schierata Antonella Elia.

