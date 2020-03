Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sempre più uniti respingono le critiche (FOTO)

Di Marco Salaris sabato 14 marzo 2020

"Ora difendermi da ogni ca***ta su di me mi dà noia" dice lui mentre l'ex del comico Scintilla prende le distanze dalle critiche.

Il desiderio di Luigi Favoloso di voler corteggiare e conquistare Elena Morali è diventato realtà. La coppia è ormai di fatto unita e a testimoniarlo non sono solo le dichiarazioni dei due ai settimanali e durante Domenica Live e Live non è la d'Urso ma anche e soprattutto le foto dei momenti che i due condividono insieme con i loro followers. Su Instagram Luigi ha pubblicato uno scatto della bionda ex fidanzata del comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla.

Nella foto scrive:



Prima di te. lo trovavo divertente difendermi da ogni c*****a inventata sul mio conto, adesso mi da noia, perché è tempo che tolgo a te, tempo che tolgo a noi.

Il riferimento è agli attacchi di Nina Moric? A proposito della modella sua ex compagna, Favoloso fotografa una pagina ripresa dal settimanale Nuovo, la stessa nella quale sono visibili le foto di Nina in compagnia del criminologo Ezio Denti (che ha incontrato in occasione di una macchina della verità a Live non è la d'Urso circa un mese fa) in atteggiamenti affettuosi ripresi dai paparazzi: "Saranno valide le indagini del dottor denti sul mio conto?" scrive Favoloso chiosando con l'emoticon del dito medio.

Nel frattempo anche Elena Morali ha parlato sui social prendendo le distanze dalle "stupide accuse, dai teatrini e ste caz***e" chiedendo tranquillità e "vivere serena continuando come ho sempre fatto a farmi i ca**i miei" dice salutando con un "Peace and love".