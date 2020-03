Elena Morali: Scintilla, Luigi Favoloso, età, La Pupa e Il Secchione

Di Marcello Filograsso domenica 8 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Elena Morali.

Elena Morali è una modella nata il 28 gennaio del 1990 sotto il segno dell'Acquario a Ponte San Pietro.

La Morali è diventata famosa per aver partecipato alla prima edizione del reality show La Pupa e Il Secchione su Italia Uno, acquisendo una grande popolarità. Successivamente si fidanza con il comico di Colorado Gianluca Fubelli detto Scintilla, andando con lui ospite spesso e volentieri anche nel salotto di Pomeriggio Cinque.

Il fidanzamento tra i due procede a gonfie e vele fino a quando la loro relazione non si interrompe. Pare che i due fossero in procinto di sposarsi ma che di mezzo ci si fosse in mezzo Marco Ferri, conosciuto dalla Morali quando era all'Isola dei Famosi, reality al quale ha partecipato.

Già fidanzata con Renzo Bossi, adesso la Morali sarebbe legata a Luigi Favoloso, ex di Nina Moric.