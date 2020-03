Marco Cedolin: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Di Marco Salaris venerdì 13 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Marco Cedolin del trono over di Uomini e Donne

Marco Cedolin è nato a Tolmezzo il 28 febbraio 1981. Nel 2020 ha compiuto 39 anni. E' del segno zodiacale dei Pesci, lavora in un hotel e i suoi genitori si chiamano Danilo e Onda, sono sposati da 44 anni. Non è figlio unico, ha un fratello (Nicola) e una sorella (Carlotta). E' diplomato all'istituto tecnico commerciale, è laureato in Relazioni pubbliche e Pubblicità e comunicazione d'impresa. E' impegnato nel sociale, fa volontariato ed ha collaborato con la Protezione Civile

Ha un profilo Instagram @cedo81 seguito da 2.322 followers.

Dallo scorso febbraio fa parte del parterre degli uomini del trono over. Nella puntata del 20 febbraio ha iniziato una frequentare la dama Carlotta, anch'essa entrata a far parte del parterre delle donne della trasmissione da poco tempo.

La coppia messa al centro dello studio ha affermato che la frequentazione (cominciata da un mese) sta andando a gonfie vele. Lui dichiarò di trovarsi bene con Carlotta. Portandole un regalo, i due si sono baciati.

Un'altra dama, Arianna, non prese bene tanto che è intervenuta parlando di episodi accaduti nel passato che le hanno fatto credere di poter aver fatto breccia nel cuore dell'uomo: "Mi scrivevi 'mi manchi, vorrei fossi qui'". Lui ha continuato a smentire.

Marco ha già partecipato ad una puntate speciali dedicate alle sfilate per il tema 'L'uomo che non deve chiedere mai' .

Nella puntata del 13 marzo la frequentazione tra Marco e Carlotta è giunta al capolinea:



Pochi giorni prima del mio compleanno l'ho vista strana. Vedevo che eravamo felici, siamo andati fuori a cena, abbiamo affrontato l'argomento e mi sono alterato. Mi aveva detto qualcosa che a me non era piaciuta, ci siamo chiariti e abbiamo dormito insieme. La mattina sono andato via e non era successo nulla proprio perché lei non era più la stessa. Ci siamo reincontrati, abbiamo parlato di nuovo ma lei mi ha detto che aveva un blocco, ci siamo confrontati ma non è cambiato nulla. Io stavo bene, mi sono sicuramente illuso e mi sono lasciato trasportare dalle emozioni. Mi sono lasciato andare. Ho preso una bella cotta.

Carlotta risponde affermando che a 35 anni non si vuole privare di provare delle emozioni di pancia: "So che sto lasciando andare un uomo meraviglioso che si merita il meglio, ma il meglio non è una donna che non lo desidera in ogni angolo della casa ed io non sono il tuo meglio. Questa è la mia decisione anche se so che lui ci sta male".