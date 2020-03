Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro: "Clizia? Stamattina ho chiesto come sta" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

Paolo Ciavarro in crisi per la lontananza da Clizia Incorvaia

Nelle ultime ore, Paolo Ciavarro è piuttosto in crisi. E' preoccupato per le condizioni di salute della famiglia e della neo fidanzata Clizia Incorvaia fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ed, in balia, dell'epidemia del Coronavirus. Il concorrente si confida, in giardino, con Fernanda Lessa:

"Ieri ho avuto un piccolo crollo emotivo. Ero da solo. Lo sai che io non parlo molto. Almeno in confessionale sono riuscito a sfogarmi".

Il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, nelle ultime ore, si è confrontato anche con Patrick Ray Pugliese che ha cercato di rincuorarlo visto che manca oltre un mese alla finale del programma:

"Stamattina ho chiesto come sta.... E' un macello"