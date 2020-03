Elena D'Amario: età, carriera, fidanzato, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 13 marzo 2020

Età, carriera, fidanzato, vita privata di Elena D'Amario

Nata a Pescara ma cresciuta a Francavilla con mamma, papà e sorella maggiore, Elena D'Amario, classe 1990, inizierà a ballare già a 10 anni appena compiuti. Sarà proprio nel 2008, a soli 18 anni, che Elena varcherà per la prima volta le porte di uno studio televisivo. Parteciperà infatti a Ballo delle Debuttati, condotto all'epoca da Rita della Chiesa, concorrendo all'interno del programma come ballerina della squadra Pop.

Sarà l'anno seguente, nel 2009, che entrerà a far parte della scuola di Amici, nella fortunata edizione durante la quale parteciparono anche Stefano De Martino, Enrico Nigiotti e Emma Marrone. Proprio con Enrico si fidanzò durante il programma. Lui le lasciò addirittura il posto in finale, dicendo che contro di lei non avrebbe mai voluto gareggiare. Purtroppo, i due giovani però si lasciarono due mesi dopo.

Elena non vincerà l'edizione numero 9 di Amici, ma riuscirà in ogni caso a conquistarsi una Borsa di Studio molto importante, che le permetterà di accedere alla Parson Dance di New York. Dopo pochi mesi nella grande mela, diverrà prima ballerina internazionale per la compagnia, e ancora oggi gira tutto il mondo per loro.

Nel 2018, Elena tornerà anche ad Amici perché sarà la stessa Maria De Filippi a volerla come ballerina professionista all'interno della sua Scuola. Ancora oggi si divide tra Roma e New York.

Poco sappiamo, invece, della sua vita privata. Più volte accostata a Stefano De Martino con il quale molti sostengono abbia avuto una breve frequentazione, sappiamo in realtà che a loro dire i due siano soltanto grandi amici - a maggior ragione ora che De Martino è felicemente tornato a casa dalla sua splendida moglie, Belen.

I rumors su Elena e sulla sua quotidianità, certo, non si arresteranno mai. Sembra però che ad oggi la bella ballerina sia proprio single, e che come spesso racconta ironizzando sul suo profilo Instagram personale, sia ancora in attesa del Principe Azzurro. Arriverà?