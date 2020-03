Nina Moric, un nuovo amore grazie a Live – Non è la d’Urso?

Galeotta fu la macchina della verità.

Clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, che ha pizzicato per le strade di Milano Nina Moric tra le braccia di Ezio Denti, criminologo diventato famoso grazie a Live – Non è la d’Urso e alla sua ormai mitica macchina della verità dell’Alabama. Proprio Denti, settimane or sono, sottopose la Moric alla suddetta macchina, per valutare presunte bugie sulle presunte percosse subite da Luigi Favoloso, suo ex compagno.



L’incontro tra Nina ed Ezio Denti è molto caldo. Al criminologo la Moric ha dato l’incarico di indagare sul suo ex, Luigi Mario Favoloso. E le distanze si accorciano: i due si stringono in un tenero abbraccio e sul volto della modella, forse rassicurata dalle parole del detective, appare un ampio sorriso. Nessun dubbio: la Moric deve fidarsi molto del criminologo del piccolo schermo. Non a caso in questi scatti il livello di intimità tra i due raggiunge livelli davvero significativi. In un primo momento l’esperto di investigazione regala un sorriso alla sua cliente speciale e si avvicina per stringerla in un abbraccio. E Nina, dal canto proprio, risponde al sorriso e ricambia il gesto affettuoso. Poi Ezio Denti accarezza il viso della Moric e le stampa sulle labbra un dolcissimo bacio. E, a sorpresa, la diretta interessata non sembra dispiaciuta e accetta le coccole.