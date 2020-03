Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, crisi superata - le foto social

Di dr. apocalypse venerdì 13 marzo 2020

In crisi (?) nel 2018, Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono tornati a sorridere.

Alessandro Del Piero in crisi con la moglie Sonia Amoruso? L'indiscrezione riguardante l'ex calciatore della Juventus, pubblicata dal settimanale Chi. 45enne ex bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero è sposato dal lontano 2005 con Sonia Amoruso, con la quale ha avuto tre figli. Dorotea, Sasha e Tobias. Nel giugno del 2018 il settimanale Chi parlò di una presunta crisi tra Del Piero, da tempo commentatore Sky, e la moglie. Rumor mai smentiti né confermati da entrambi, perché molto legati alla propria privacy, ma oggi probabilmente stralciati.

Sull'account Instagram della Amoruso è infatti ricomparso proprio il 'Pinturicchio' bianconero, con una mano tesa nel corso di una cena e un secondo sorriso a sanciere l'eventuale rappacificazione. Se crisi c'è davvero mai stata.

In un'altra foto, infatti, Sonia e Alessandro abbracciano Paolo Ferrara, 26enne figlio di Ciro, ex compagno di Del Piero alla Juventus, laureatosi prima a Torino in Management e comunicazione aziendale e a seguire tanto a Londra quanto a Berlino, sempre nello stesso campo di studi. Ma la notizia è un'altra, ovvero la rappacificazione definitiva tra Del Piero e la Amoruso dopo oltre 20 anni d'amore.