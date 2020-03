Gina Nieri, chi è l'ex moglie di Paolo Del Debbio

Di Ivan Buratti giovedì 12 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gina Nieri

Gina Nieri, chi è l'ex moglie di Paolo Del Debbio? Scopriamo segreti e informazioni sulla donna, al fianco per alcuni anni del giornalista toscano in forze a Rete 4.

Gina Nieri nasce a Lucca il 2 dicembre 1953, sotto il segno del Sagittario. Nel 2020 compierà 67 anni. Dopo la maturità, si laurea in Scienze Politiche all'Università di Pisa, conquistando la specializzazione in Giornalismo e Comunicazioni di Massa alla Luis di Roma. Dal 1977 entra nel mondo della televisione privata, diventando Segretario generale della FIEL, la Federazione Italiana delle Emittenti Libere. Fino al 1990, poi, è direttrice della FRT, Federazione Radio Televisioni. Agli inizi del decennio entra in Fininvest come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni D'Impresa, mentre attualmente, in Mediaset, cura la direzione Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche. Sempre stando alla scheda presente nella sezione dedicata al consiglio di amministrazione Mediaset, dal 2007 è vice-presidente di RTI. Nel 2017 ottiene la nominata di consigliere di amministrazione di Publitalia '80, mentre l'anno successivo di Mediaset España Comunicación. Dal 2019 è vice-presidente di CERRE, Centre on Regulation in Europe. Nel 2012 ottiene l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Gli amanti della cronaca rosa non conoscono Gina Nieri per il suo ricco curriculum, ma per la sua storia d'amore con Paolo Del Debbio, uno dei giornalisti televisivi più amati degli ultimi anni. Il conduttore di Dritto e Rovescio e la dirigente hanno due figlie, Sara e Maddalena, rispettivamente di 27 e 30 anni.

A proposito della fine della storia con Gina Nieri, Paolo Del Debbio ha dichiarato alcuni anni fa al settimanale Chi:



Sono divorziato da Gina Nieri, con lei sono rimasto in ottimi rapporti. È una donna decisa, determinata, insomma una vera toscana. Ma è anche una mamma dolcissima, un punto di riferimento per le nostre figlie.