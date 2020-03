Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini: "Per me Antonella Elia non esiste più"

Di Massimo Galanto giovedì 12 marzo 2020

Lo sfogo della showgirl alla fine della puntata di ieri sera

"Per me Antonella Elia non esiste più, è annientata". Lo ha detto (clicca sulla foto qui sopra per il video) Valeria Marini, chiacchierando nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 4 con Antonio Zequila, questa notte, alla fine della lunga diretta di ieri sera durante la quale si è verificata l'ennesima lite con la collega.

La Marini ha sottolineato che la Elia "aggredisce tutte le persone" e si è detta convinta che col tempo la verità delle cose verrà fuori:

Io ho litigato con lei in puntata? Non ho litigato, le ho detto la verità. Il pubblico vede, non ti pensare... Noi vediamo solo un frammento delle cose, il pubblico le vede tutte.

Da segnalare che Zequila ha preferito non tornare sulla nuova discussione avuta con Adriana Volpe, consumatasi nella puntata di ieri sera condotta da Alfonso Signorini in collegamento da Milano, a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus. Nello studio di Cologno Monzese, con lui, soltanto Pupo, mentre l'altra opinionista, Wanda Nara, è rimasta a Parigi con il marito Mauro Icardi.

Tornando alla querelle Valeria Marini-Antonella Elia, al netto delle dichiarazioni di intenti della prima, è facile prevedere che nei prossimi giorni ci saranno sviluppi.