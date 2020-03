Coronavirus, Giorgia Palmas e Filippo Magnini rimandano il matrimonio

Di Marco Salaris giovedì 12 marzo 2020

"Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo ma..." l'evento è solo rimandato.

L'emergenza sanitaria di queste settimane fa saltare i programmi non solo in televisione ma anche nella vita vera. Lo sanno bene Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia pronta a convolare a nozze purtroppo dovranno rivedere i piani giacché gli eventi tra cui anche i matrimoni dovranno essere rinviati a data da destinarsi, così sarà anche per Giorgia e Filippo che ad un passo dal grande giorno - con tanto di organizzazione messa a puntino - ora dovranno pensare un'altra data per dirsi un sì che mai come ora è stato più fatidico.

I due tramite il settimanale Chi hanno fatto sapere che non appena l'emergenza si sarà attenuata (se non spenta del tutto) si potrà ripensare ad una data al più presto: "Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora".

Nessun scoraggiamento quindi, piuttosto un pensiero alla salvaguardia. Per ora l'altare può ancora attendere.

Recentemente Filippo Magnini è intervenuto durante una puntata del serale di Amici nella quale ha raccontato la sua rinascita dopo anni bui dovuti ad una vicenda doping cui era stato prima accusato e poi assolto (pochi giorni fa). Durante il suo monologo ha dedicato delle romantiche parole alla sua futura moglie.