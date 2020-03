Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez discute in diretta con Antonella Elia: "Come ti permetti? Vergognati!" (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 12 marzo 2020

Licia Nunez non ha gradito affatto un'insinuazione di Antonella Elia.

Non è stata una settimana semplice per Licia Nunez, l'attrice concorrente del Grande Fratello Vip 4, che, qualche giorno fa, non ha reagito bene dopo aver assistito ad un siparietto, neanche troppo eccessivo nei toni e nei modi a dire il vero, di Adriana Volpe che ha ironizzato, facendo una sua imitazione.

Durante la diretta di stasera, Licia Nunez ha motivato la sua reazione che lo stesso Alfonso Signorini ha trovato esagerata:

Per quanto riguarda Adriana, quanto Adriana parla degli effetti delle nostre parole, mi riferisco proprio a questo. Io non sono andata da Fernanda a raccontare un episodio, io e Fernanda stavamo parlando, non sono andata a "sputare" nessun racconto. In due ore, ho parlato di quest'episodio che mi ha fatto molto male, menzionando te, Antonella e Paola. Il mio sentire conta qualcosa oppure no? Perché viene messo in dubbio? L'episodio in sé non mi ha deluso. Arrivo a quest'episodio dopo una settimana molto difficile. Un racconto di Adriana mi aveva destabilizzato. Nel 2003, ho perso un figlio e mi è bastato un ricordo di Adriana per rovinarmi la settimana al punto che ho chiesto un incontro con il nostro psicologo. Poi quell'episodio mi ha ferito, mi sono sentita derisa.

Licia Nunez ha fatto riferimento al momento in cui Adriana Volpe raccontò di aver perso un figlio al terzo mese di gravidanza prima di aver realizzato il suo sogno di diventare mamma. Adriana Volpe ha replicato così:

Si sono toccati due temi diversi. Io ho raccontato un evento privato che ho condiviso per dare speranza alle donne che non riescono ad avere figli. Ho raccontato di aver perso un bimbo al terzo mese e poi ho raccontato il mio sogno di essere diventata mamma. Ciò ha riaperto delle ferite in Licia. Mi dispiace. Quella mattina, però, noi ci stavamo prendendo in giro tutte, per il modo in cui dormiamo. Quello che non capisco è perché Licia non sia venuta da noi, visto che si era sentita tirata in ballo.

La Nunez ha prontamente risposto:

Non stavate parlando di un'amica perché c'era anche Antonella e io, con Antonella, non mi parlavo da 9 giorni.

Antonella Elia, successivamente, ha preso la parola, lanciando alla Nunez una non leggera insinuazione:

Si sta raggiungendo la follia assoluta. Io non espongo la mia vita, raccontendo che ho perso un figlio... Licia ha studiato a tavolino il suo essere qui.

Licia Nunez, ovviamente, si è adirata:

Ma come ti permetti? Vergognati! Tu sei folle! Fai venire la nausea!

Cliccando sulla foto, è disponibile il video.