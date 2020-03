Uomini e Donne, anticipazioni oggi trono over, puntata 12 marzo 2020 (Video)

Di Massimo Galanto giovedì 12 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, trono over, 12 marzo 2020

Uomini e Donne è il people show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 12 marzo 2020

Nella puntata odierna di Uomini e donne sarà protagonista il trono over. Continuerà la sfilata dal titolo Solo per i tuoi occhi, già vista nell'appuntamento di ieri, ma ci sarà spazio per varie discussioni.

Veronica riporterà alcune segnalazioni riguardanti Andrea, che nel frattempo aveva iniziato a sentire Valentina. Armando, la scorsa settimana bruscamente rimproverato in studio da Maria De Filippi, chiederà scusa alla stessa Veronica per averla fatta piangere nella precedente puntata.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

