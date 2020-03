Grande Fratello Vip 2020, appello dei concorrenti per l'emergenza Coronavirus: "Fate come noi: state a casa!" (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 11 marzo 2020: i concorrenti si uniscono all'appello, State a casa!

Grande Fratello Vip 4 è tornato con il puntuale daily, in onda alle 16.20 su Canale, dopo Uomini e Donne.

In attesa della diretta di questa sera, ecco cosa è successo oggi.

Licia in lacrime: "Antonella e Adriana si divertono a commentare cose che non fanno ridere per niente... Come vado a dormire alla sera, come mi sveglio...".

Fernanda, sentito lo sfogo della Nunez, si confronta con Adriana: "La stavate prendendo in giro, lei ci è rimasta male". La Volpe si giustifica: "Prima di andare da te a insinuare il dubbio doveva pensare...".

Antonella spiega di aver cambiato immagine di Licia, in base a quella che aveva precedentemente. La Nunez è convinta che non scherzassero in buona fede nei suoi confronti. Teresanna la invita a confrontarsi.

Poi, viene mostrato il video di Michele Cucuzza che deve aggiornare i concorrenti sul tema del Coronavirus in Italia:

"Ieri sera il Governo ha emanato un decreto, il consiglio di rimanere a casa il più possibile".

Sconforto comprensibile e lacrime all'interno della Casa del Grande Fratello Vip con i messaggi dei parenti per i concorrenti.

"Sono bastati 15 giorni per capire quanto sono stato stupido a litigare con lei quando eravamo insieme" si sfoga Sossio dopo le parole della compagna, Ursula.

La puntata si conclude con l'appello dei concorrenti:

"Ragazzi, fate come noi, state a casa!"