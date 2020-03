Uomini e Donne anticipazioni trono over prima puntata senza pubblico: Armando Incarnato ritorna

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Uomini e Donne anticipazioni trono over puntata (la prima senza pubblico) 8 marzo 2020

Grazie all'informatissimo blog di Isa & Chia, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sulla nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, registrata, domenica 8 marzo 2020. Si tratta della prima registrazione senza il pubblico per le nuove disposizioni del Governo per fronteggiare l'epidemia di Coronavirus. Ecco cosa è successo:

Il parterre della trasmissione di Maria De Filippi risultava mezzo vuoto con le sedie molto distanti l'una dall'altra. Vietati i lenti al centro dello studio;

Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere;

Veronica Ursida è uscita con Giovanni. Si è messo in mezzo anche Andrea che, dopo aver interrotto la conoscenza con la dama, ha deciso di frequentare Valentina Autiero. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato duramente il cavaliere.

Armando Incarnato è rientrato in trasmissione dopo la sfuriata di Maria De Filippi. Ha chiesto scusa a Veronica per via delle ultime dichiarazioni sui suoi presunti incontri fugaci con vari uomini all'esterno. La donna, però, piuttosto risentita non ha accettato le scuse.