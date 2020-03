Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia contro Licia Nunez: "Sei una str*nza con il botto" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

La lite tra Licia Nunez e Antonella Elia

E' scontro tra Licia Nunez e Antonella Elia, stanotte, al 'Grande Fratello Vip'. L'attrice di 'Le tre rose di Eva' rimprovera alla compagna d'avventura di avere avuto poca sensibilità nel gestire le proprie emozioni dopo gli aggiornamenti sul Coronavirus. Ne scaturisce una brutta lite dialettica:

Elia: "Sei una stronza con il botto. Si è svegliata dalle ceneri, risorge dalle ceneri come la fenice".

Nunez: "Così finalmente capiscono che, alla fine, non sono gli altri a provocarti"

Elia: "Le persone, qui dentro, hanno capito tutto non hanno bisogno delle tue mediocrità ed ipocrisie. Fatti i cavoli tuoi".

Nunez: "Complimenti. Prima o poi finirà di recitare la parte della vittima"

Elia "Vola basso".

Andrea Denver cerca di dissuadere la Elia a interrompere la discussione sul nascere ma, ritornata in cucina, ha inizio il secondo round:

Elia "La pochezza ti rappresenta"

Nunez: "L'unica cosa che sa fare è offendere"

Elia: "Sei una poveretta, tu pensi che la gente ti ammiri"

Nunez: "Prova a cambiare il ruolo della vittima, la gente si è stancata".

La Elia è convinta che venga provocata dalla Nunez, a ridosso della diretta, per essere tra le protagoniste di puntata:

Aruta: "Le donne sono la rovina di questa casa. Antonella turba anche l'ambiente"

"Testi: E' il suo mestiere, se no non la chiamavano. Ci vuole poco per capirlo. Ovunque vada è sempre così".