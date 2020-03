Costantino della Gherardesca: "Sono in auto-quarantena prima di Ballando con le stelle" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Costantino della Gherardesca in auto-quarantena per partecipare a Ballando con le stelle 2020

Costantino della Gherardesca ha affidato ai suoi social la comunicazione ufficiale della sua partecipazione alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” il programma di Milly Carlucci in onda a partire dal 28 marzo in prima serata il sabato su Rai1, confermando così alcune indiscrezioni uscite negli ultimi giorni.

Lo showman – in onda con il suo storico programma Pechino Express su Rai2 e dal 13 marzo su Amazon Prime in Celebrity Hunted – nel video, postato nella serata di martedì 10 marzo , ha dichiarato di essere al sesto giorno di quarantena, non perché malato, ma perché per partecipare a Ballando ha dovuto trasferirsi da Roma da Milano, dove risiede abitualmente, e sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni prima di entrare negli studi Rai.

Ecco le sue dichiarazioni ufficiali:

"Ho un annuncio per voi. Sono al mio sesto giorno di auto-quarantena ma il mio dovere è anche farvi sorridere, farvi divertire (e lancia l'appuntamento per la quinta tappa di 'Pechino Express', in onda, stasera, su Rai2). Ho una piccola sorpresa per voi. Per intrattenervi e farvi divertire, ridere di me, farò il ballerino a 'Ballando con le stelle', il leggendario programma di Milly Carlucci. Ovviamente organizzerò, per voi, dei balletti epocali dove raggiungeremo nuove frontiere televisive. Senza alcuna vergogna. Vi ringrazio".