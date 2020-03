Coronavirus, Stefano De Martino promuove una raccolta fondi per l'Ospedale Cotugno di Napoli (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Stefano De Martino testimonial di una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Cotugno

Anche Stefano De Martino, come accaduto per Fedez e la moglie Chiara Ferragni, ha deciso di farsi portavoce di una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli. Il conduttore Rai ha dato, sui propri social, tutti gli estremi per fare la donazione al nosocomio partenopeo.

All'iniziativa, in poche ore, hanno aderito diverse personalità del mondo della canzone e dello sport: da Lorenzo Insigne ai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro a Gigi D'Alessio.

L'ex ballerino di 'Amici' ha registrato, nelle scorse ore, una Ig Stories per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di aiutare le strutture in affanno per l'emergenza Coronavirus:

"Il reparto di terapia intensiva di Napoli ha bisogno del nostro aiuto. Vi lascio, di seguito, le coordinate dirette dell'ospedale così possiamo fare tutti assieme una piccola donazione che farà sicuramente la differenza".