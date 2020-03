Coronavirus, Alessio Sakara attacca il Governo: "incompetenti, ci avete rovinato" - video

Di Federico_40 martedì 10 marzo 2020

A condividere il folle video la sua compagna Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi.

A volte basterebbe star zitti, soprattutto in tempo di crisi, ma con i social tra le mani in tanti, troppi, proprio non ci riescono. Il 38enne Alessio Sakara, artista marziale misto nonché ex conduttore di Pechino Express e volto di Tu si Que Vales, ha infatti voluto affrontare il complicato tema del 'coronavirus', con un lungo video social in cui ha duramente criticato le politiche dell'attuale governo.

"Purtroppo ci ritroviamo a combattere non solo contro questo maledetto virus, ma anche contro l’incompetenza . Giuste le precauzioni, ma le famiglie chi le aiuta? A lavoro chi ci va? Un tema doloroso, che viene “ignorato” da settimane! In 4 settimane, 4 linee politiche differenti! Prima “emergenza”, poi “tutto sotto controllo”, poi “pandemia”... insomma, un mare di confusione, e purtroppo anche di disperazione!", ha scritto Sakara, prima di affondare ulteriormente in video.

Oggi sto parecchio avvelenato. Quando un leader, quello che ci deve comandare, è incompetente, dovrebbe spostarsi. Quando capisce che sta facendo danni, si deve spostare, te devi levà dar caz*o. Sappiamo che questo è un virus più forte del normale, che sta creando danni, ma non viene detto che il più grande danno che c'è stato è il mancato stanziamento di 30 miliardi per la sanità. Poi ci ritroviamo allo stato attuale, con la sanità che fa pietà, per colpa loro ci troviamo che pronto soccorso, ospedali, non possono tenere tutto quello che sta per succedere. Ok chiusi tutti dentro casa per vedere questa epidemia. Ma non dicono la cosa più importante, regà c'hanno rovinato. Pezzi di mer*a, vi dovete spostare, incompetenti. Il 16 c'è da pagà l'iva? Perché non parlate dell'iva? Perché non parlate della gente che deve pagà i mutui? Dove stanno i vaucher per le baby sitter? Dove stanno i soldi? Ce dite solo quello che dobbiamo fare, ma dove sono i soldi. Perché distraete soltanto sul fatto del virus. C'è gente che la baby sitter non se la può permettere. Il mutuo, chi è che lo paga. Lo paghi te? Rimaniamo a casa, condivido fino a un certo punto, ma il punto esatto in cui mi fermo è che ve dovete spostà. Se non siete in grado da comandare un Paese, vi dovete spostare. Ci avete rovinato, il turismo è finito. Ve dovete spostà. Non avete neanche le palle da spostarvi, mette la faccia e dire 'mi scuso con tutta l'Italia perché non sono in grado'. Vedrete quando passerà il problema del virus quali problemi ci saranno. Avete rovinato una nazione. Pusillanimi.

Parole in totale libertà, fondate sul populismo propagandistico più becero, che lasciano chiaramente il tempo che trovano, visto l'improvviso precipizio sanitario in cui l'Italia tutta, e presto anche il resto del mondo, si è trovata. Senza parlare poi delle annunciate e imminenti misure per contrastare il virus anche dal punto vista prettamente economico (a ore è atteso lo stop nei confronti di rate mutui, bollette e tributi). A condividere il post di Sakora la sua compagna Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi.